Scontri a Piacenza, due arrestati per l'aggressione al carabiniere

Strage Florida: chi è Nikolas Cruz, il killer del liceo di Parkland

Il 19enne autore della sparatoria nella scuola da cui era stato cacciato è accusato di 17 omicidi premeditati. In passato è stato in cura per problemi psichiatrici e avrebbe fatto parte di un gruppo suprematista. Sui social postava immagini di armi e commenti violenti