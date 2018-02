Milano, incendio in appartamento: 13 intossicati, grave un adolescente

Un incendio è scoppiato al decimo piano di un palazzo in via Cogne, a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro (LE FOTO). Le fiamme, forse divampate a seguito di un'esplosione, hanno provocato l'intossicazione di 13 persone, tra cui un ragazzo di circa 13 anni trasportato in gravissime condizioni, privo di sensi e in arresto cardiaco, all'ospedale Sacco. Secondo i paramedici del 118 le sue condizioni sono disperate. Il fumo generato dal rogo ha intossicato anche tre persone portate in codice giallo all'ospedale San Carlo e altre nove, in codice verde si trovano tra le strutture ospedaliere del Sacco, a Rho e al Fatebenefratelli.

I soccorsi

Tutto lo stabile di 13 piani è stato immediatamente evacuato dai pompieri. Al momento dell'incendio erano molti gli inquilini che, per lavoro, non si trovavano in casa. Secondo quanto riferito, quando sono arrivati i vigili del fuoco le fiamme, partite dal decimo piano, erano già molto alte e coinvolgevano anche il piano superiore, quello dove i pompieri sono entrati salvando il ragazzo. "Quando siamo entrati in casa si sono sciolte le visiere dei nostri caschi per il caldo. Lo stabile è stato completamente evacuato. Dal punto di vista strutturale è tutto agibile tranne i due piani interessati", hanno raccontato i vigili del fuoco.

Stesso palazzo dell'omicidio dell'ex calciatore La Rosa

Il palazzo dove è divampato l’incendio è lo stesso in cui, il 14 novembre scorso, è stato ucciso Andrea La Rosa, ex calciatore di 35 anni per il cui omicidio sono indagati la 59enne Antonietta Biancaniello e il figlio di 35 anni, Raffaele Rullo. Secondo le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo, per evitare di saldare un debito con La Rosa i due lo avrebbero ucciso con una coltellata alla gola all'interno delle cantine dello stabile al civico 20.

Data ultima modifica 14 febbraio 2018 ore 16:47