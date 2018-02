Madre e figlia trovate morte in casa nel Monzese, ipotesi omicidio

Madre e figlia, di 85 e 53 anni, sono state ritrovate senza vita nella loro casa a Ornago, nel Monzese. Sui corpi non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma essendo in stato di decomposizione saranno necessari accurati esami. In casa sarebbero state trovate delle tracce di sangue e gli investigatori ipotizzano possa trattarsi di un duplice omicidio. Poco prima del ritrovamento dei cadaveri, un uomo di 75 anni - parente delle due donne - si è sentito male in un bar poco distante dalla casa ed è stato portato nell’ospedale di Vimercate, dove è piantonato dai militari. L'uomo, fratello della donna più anziana e zio dell'altra, viveva con loro. Carabinieri e Scientifica indagano per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri

A quanto si appreso i corpi delle due donne, in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati in camera da letto, senza evidenti segni di violenza. La casa, ad un primo esame, sarebbe risultata in ordine, forse eccessivamente pulita. In alcuni punti dell'abitazione i militari avrebbero rilevato tracce di sangue ripulite, non si sa se dovute a motivi medici o invece a ferite. Dopo il malore al bar, il parente è stato portato via in ambulanza. Successivamente alcuni conoscenti sono andati a casa della famiglia per avvisare i familiari. Avvertendo un odore strano e non ottenendo risposta alla porta, hanno dato l'allarme. Poi la scoperta dei due cadaveri.