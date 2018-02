Spara sui passanti da una motocicletta: quattro feriti a Pisa

Quattro persone sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, dai colpi di pistola sparati da un motociclista a Pisa, nel quartiere del Cep. Secondo quanto si apprende, il giovane era stato rimproverato da alcuni passanti per i suoi passaggi spericolati e a forte velocità nelle strade del quartiere. Per reazione avrebbe esploso alcuni colpi con una pistola di piccolo calibro prima di allontanarsi. Poco dopo è tornato sul posto, una caffetteria in quel momento affollata di clienti, con un'altra arma e ha fatto nuovamente fuoco ad altezza d'uomo e a distanza ravvicianta prima di fuggire a piedi. L'uomo potrebbe essere ancora armato ed è ricercato da polizia e carabinieri, che stanno setacciando palmo a palmo la città.

Chi è il motociclista

Il motociclista, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe un ragazzo di 21 anni, italiano, residente nello stesso quartiere in cui c’è stata la sparatoria. Il giovane pare abbia numerosi precedenti per rapina e altri reati contro il patrimonio. Le pistole utilizzate sarebbero entrambe illegalmente detenute. Probabilmente tutte e due le pistole provengono dal mercato nero e avrebbero la matricola abrasa. I colpi che ha esploso il ragazzo sembra abbiano raggiunto i feriti alle braccia e alle gambe. Le quattro persone sono subito state soccorse e portate in ospedale. Tre di loro pare saranno dimessi entro qualche giorno. Un altro, quello che sembra aver riportato i danni minori, dovrebbe tornare a casa in giornata.

