Valanga a Campo Felice travolge tre sciatori: due morti, uno salvato

Una valanga si è staccata in località Campo Felice, nel Parco regionale naturale del Sirente-Velino, in Abruzzo. Al momento del distacco della massa di neve, con un fronte di un centinaio di metri, c'erano tre sciatori impegnati in un fuori pista, due di loro sono morti, uno si è salvato.

Un solo superstite



I tre uomini erano sciatori esperti. Uno di loro è stato tratto in salvo e trasportato in eliambulanza all'Aquila, mentre per gli altri due non c'è stato nulla da fare. L'unico superstite è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale aquilano in codice rosso, con politrauma, ma comunque vigile. Dopo i primi esami condotti dagli uomini della struttura, l'allarme sembrerebbe essersi ridimensionato. I corpi dei suoi compagni, ormai senza vita, sono stati invece localizzati dai soccorritori: i due sarebbero stati spinti dalla violenza della slavina contro gli alberi.

La località

L'area in cui si è svolto l’incidente, tra i Comuni di Rocca di Cambio e Lucoli (L'Aquila), è poco distante dagli impianti sciistici di Campo Felice, le cui piste non sono state interessate dalla valanga e sono costantemente monitorate. Nella zona c'è invece neve fresca a seguito di un'abbondante nevicata notturna.

Slavina in Friuli

Sempre nella giornata di domenica, un'altra valanga si è staccata in Friuli sul Monte Lussari a Camporosso, a 1600 metri di altitudine, e ha travolto un gruppo di sciatori freeriders che stava scendendo lungo un fuoripista. Uno di questi è stato estratto vivo dai soccorritori e trasportato in ospedale a Udine, dove versa in gravi condizioni. Illesi gli altri sciatori del gruppo.

