Viareggio, auto travolge due ragazzi: un morto e un ferito grave

Due ragazzi sono stati travolti da una macchina all’uscita da una discoteca di Viareggio: un 21enne è morto poco dopo, sull’elicottero che lo stava portando in ospedale, mentre un 23enne è ricoverato a Livorno in gravissime condizioni. È successo intorno alle 5 del mattino in viale Europa, in Darsena. Il conducente dell’auto che ha falciato i due giovani è fuggito senza aiutarli. Più tardi è stato rintracciato dai carabinieri, fermato e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.