Materie Maturità 2018: Matematica allo scientifico, Greco al classico

Attesa finita per i maturandi: il Miur ha comunicato oggi le materie della seconda prova scritta e quelle che saranno affidate ai commissari esterni. Per i ragazzi dello scientifico c’è matematica, mentre al classico greco. Tutte le materie nel tweet del Miur.

Nessuna grande sorpresa né materie "sgradite". Gli studenti che attendevano con ansia le materie della seconda prova possono tirare un sospiro di sollievo, specialmente quelli del liceo scientifico dov'è stato scongiurato l'incubo fisica, la più temuta tra le outsider. Per quanto riguarda gli altri indirizzi, sono state scelte scienze umane per il liceo delle scienze umane, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali. Il ministro dell'Istruzione Fedeli: "In bocca al lupo, consolidate la preparazione e le vostre conoscenze non solo per la Maturità ma per la vostra vita".

Ecco tutte le altre: i licei

Comunicate sul sito del Miur anche tutte le altre materie dei diversi istituti: Lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico, scienze umane anche per l'opzione economico-sociale, discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi per il liceo artistico. Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al liceo musicale. mentre tecniche della danza al liceo coreutico. Pubblicato sul sito del Ministero anche il documento con tutte le materie che verranno sostenute dai commissari esterni.

Gli istituti tecnici

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, oltre ai già citati, ci saranno: lingua inglese nell'opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell'indirizzo Turismo, estimo per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, meccanica, macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, sistemi e reti per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni, progettazione multimediale per l'indirizzo Grafica e comunicazione. Infine economia, estimo, marketing e legislazione per l'indirizzo Agrario. (Il documento con le materie esterne degli istituti tecnici)

Gli istituti professionali

In relazione agli istituti professionali, le scelte sono ricadute su: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica, tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali, tecnica di produzione e di organizzazione nell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria e tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l'indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica. (Il docimento con le materie esterne degli istituti professionali)

L'augurio del ministro Fedeli

Poco dopo la comunicazione da parte del Miur, sono arrivate anche le parole del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli: "Alle ragazze e ai ragazzi che affronteranno le prove a giugno faccio un grande in bocca al lupo. So che questo momento era molto atteso, come ogni anno. Si tratta del primo rito ufficiale che apre il percorso che nei prossimi mesi vi condurrà verso l'Esame". La ministra spiega anche il criterio di scelta delle materie della seconda prova: "Sono state individuate anche quest'anno scegliendo tra quelle che caratterizzano maggiormente il corso di studi".

Profili social del Miur bombardati di commenti

Negli ultimi giorni, i profili social del Miur erano stati bombardati di commenti che sollecitavano l'annuncio e, tra i contenuti più cercati sul web, risulta proprio l’esame di maturità 2018. Lo scorso anno a comunicare le materie dell'Esame di Stato era stata la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, attraverso un video lanciato sulla pagina Facebook e sui social del ministero. Note da tempo, invece, le date ufficiali degli esami: prima prova mercoledì 20 giugno 2018, seconda prova giovedì 21 giugno 2018, terza prova giovedì 25 giugno 2018. Gli orali, di solito, cominciano una settimana dopo per dare il tempo alle commissioni di correggere gli elaborati scritti.

I dati su chi interrompe gli studi dopo i 18 anni

Per quanto riguarda la continuità dell'istruzione, l'Istat ha analizzato le percentuali di ragazzi e ragazze che abbandonano gli studi in età compresa tra 18 e 24 anni. In particolare, si evince che il 27,7% dei ragazzi siciliani lascia l’educazione poco dopo, se non addirittura prima, di aver concluso gli studi superiori. Più bassa, ma comunque quasi pari al 20% la quota riferita alle ragazze sempre nell'isola. Numeri negativi anche in Sardegna e in Campania, mentre la regione dove i ragazzi e le ragazze proseguono maggiormente gli studi nella fascia d’età post scuola dell’obbligo è l’Umbria.

Data ultima modifica 31 gennaio 2018 ore 14:10