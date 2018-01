Politecnico Milano, Consiglio di Stato dice no a corsi solo in inglese

No ai corsi esclusivamente in inglese al Politecnico di Milano. Lo ha deciso il Consiglio di Stato dopo un lungo iter che aveva coinvolto anche la Corte Costituzionale la quale non aveva rilevato profili di incostituzionalità della Legge sulla scorta della quale l'Ateneo aveva preso la decisione. Ora la decisione nel merito del Consiglio di Stato che ha confermato un precedente provvedimento del Tar al quale erano ricorsi numerosi docenti.

Corsi di laurea solo in inglese

Al centro del dibattito c’è la norma contenuta nella legge 240 del 2010 in materia di organizzazione dell'Università sulla base della quale il Politecnico di Milano ha attivato, a partire dall'anno 2014, corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese, prevedendo un piano per la formazione dei docenti e il sostegno agli studenti.

I ricorsi dei docenti

Contro il provvedimento amministrativo del Politecnico che attivava i corsi avevano fatto ricorso alcuni docenti, ottenendone l'annullamento con un primo pronunciamento del Tar. La sentenza era stata impugnata di fronte al Consiglio di Stato che aveva sottoposto la questione alla corte Costituzionale.

La decisione della Consulta

La Consulta in una sentenza del febbraio 2017 aveva dato ragione al Politecnico affermando che le università possono, nella loro autonomia, erogare corsi in una lingua straniera anche per rafforzare l'internazionalizzazione degli atenei, purché l'offerta formativa non sacrifichi totalmente l'italiano. Questione non chiusa definitivamente perché la parola era tornata al Consiglio di Stato per la sentenza definitiva sulla base di quanto stabilito dalla Consulta. Il consiglio di Stato però con la decisione di oggi ha invece deciso di dire no ai corsi esclusivamente in lingua inglese.