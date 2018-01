Napoli, usura e spaccio nei Quartieri Spagnoli: 19 arresti

Kate e William giocano a hockey sul ghiaccio a Stoccolma. FOTO

I Duchi di Cambridge si sono messi alla prova con lo sport nella giornata inaugurale del loro viaggio di Stato in Svezia e Norvegia. Per il primo impegno ufficiale dell'anno, i due hanno scelto di non portare con sé i figli Charlotte e George. LA FOTOGALLERY