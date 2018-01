Contromano sull'autostrada A2, due morti nel Salernitano

Scontro mortale sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Intorno alle 6 e 50 di domenica 28 gennaio, un giovane di 25 anni che aveva imboccato la strada contromano presso lo svincolo di San Mango Piemonte (Salerno), è andato a schiantarsi contro una vettura che procedeva in senso regolare. Il 25enne, che festeggiava il suo compleanno e il conducente dell'altra automobile, un 68enne, sono rimasti uccisi nello scontro. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, messi in atto dal personale della Croce Bianca, accorso sul posto. Impegnati per i rilievi, gli agenti della polizia stradale di Eboli, coordinati dall'ispettore capo Antonio Quaranta, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas per la gestione della viabilità.

Le condizioni della viabilità

Il traffico è stato bloccato lungo l'Autostrada A2, in direzione Nord (al chilometro 9.000) tra gli svincoli di Pontecagnano nord e S. Mango Piemonte, per diverse ore, prima di essere riaperto al traffico.