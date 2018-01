Maxitamponamento sulla A26: un morto e almeno 29 feriti

Un morto, un ragazzo che tra pochi giorni avrebbe compiuto 20 anni, e 29 feriti. E' il bilancio del maxitamponamento sulla A26, Genova-Gravellona Toce, fra i caselli di Masone e Voltri, che ha coinvolto 21 mezzi (19 auto e 2 tir). Tra le possibili cause dell'incidente, la presenza sull'asfalto di grandi quantità di gasolio fuoriuscito da uno dei mezzi pesanti.

La vittima aveva quasi 20 anni

Il ragazzo che ha perso la vita viaggiava su una Ford Fiesta che si è schiantata contro un tir. I vigili, accorsi sul luogo dell'incidente, hanno trovato una situazione complicata da gestire. "I mezzi - hanno riferito i vigili del distaccamento di Ovada - erano incastrati uno dentro l'altro, non si riusciva a passare". Tra i feriti, 29 in tutto, ci sono anche 3 bambini, trasportati in codice giallo all'ospedale pediatrico Gaslini. Diverse le persone in codice rosso.

Gasolio sull'asfalto possibile causa

Fra le ipotesi prese in considerazione per spiegare le cause dei tre tamponamenti a catena avvenuti sulla A26 in direzione Genova cè quella di una perdita di gasolio da un serbatoio di un camion che dopo avere fatto il pieno in un'area di servizio della tratta potrebbe essere partito con il tappo del serbatoio avvitato male.

L'ipotesi è al vaglio della polizia stradale e viene suffragata da un particolare: nella carreggiata non ci sono chiazze molto estese di gasolio, come accadrebbe in caso di perdite dopo un incidente, ma è stata invece rilevata una scia di nafta lunga alcuni chilometri che parte dall'area di servizio Turchino Sud sino quasi a Voltri, lungo il tratto dove sono avvenuti gli incidenti. Il gasolio si sarebbe allargato sulla strada a causa della pioggia provocando una patina scivolosa che ha fatto perdere controllo ai veicoli sopraggiunti.