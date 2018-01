I "Giorni della Merla" quest'anno saranno più caldi della media

I cosiddetti "Giorni della Merla", considerati i più freddi dell'anno, questa volta potrebbero non essere poi così freddi. Gli ultimi tre giorni del mese di gennaio, infatti, secondo gli esperti, faranno registrare temperature ben oltre la media a causa di un mite anticiclone che influenzerà tutta la prima parte della prossima settima (PREVISIONI).

Al Centro-Sud temperature fino a 16 gradi

Secondo le previsioni, nei "Giorni della Merla" (29, 30 e 31 gennaio) la colonnina di mercurio farà registrare valori diurni in media compresi tra 13 e 16 gradi al Centro Sud, con temperature ancora più alte sulle isole maggiori. Leggermente più freddo e umido al Nord, dove si verificheranno marcate inversioni termiche. Sulle Alpi, invece, 3bmeteo.com prevede caldo, soprattutto in quota, con lo zero termico diurno molto alto, tra i 2.500 e i 3.000 metri, il che comporterà un rischio valanghe più marcato.