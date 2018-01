Asti, truffa su accoglienza migranti: sequestrati immobili a sacerdote

La Procura di Asti sta indagando su una presunta truffa che riguarda l'accoglienza dei migranti e che coinvolgerebbe un parroco, che però nega ogni addebito.

Gli immobili sequestrati

A riportare la notizia è l'agenzia Ansa, secondo la quale, in un'operazione congiunta, Polizia e Guardia di finanza hanno posto i sigilli a tre immobili riconducibili all'uomo, che è sacerdote a Piea, comune di poco più di 600 abitanti in provincia di Asti. Il prete sotto indagine è molto impegnato nell'assistenza ai migranti. Oltre a lui – come scrive l'edizione locale del quotidiano "La Stampa" – nella presunta truffa sui fondi della Prefettura destinati all'accoglienza risulterebbero coinvolti anche due cittadini stranieri. Sull'inchiesta, però, gli inquirenti mantengono per ora il massimo riserbo.

La difesa del sacerdote

A difendere il sacerdote, sostenendo che i fondi siano stati usati in maniera regolare, è l'avvocato Aldo Mirate: "Il parroco nega di essersi appropriato di denaro pubblico e o di avere riciclato risorse finanziarie. Chiederemo una immediata ricostruzione contabile dei flussi finanziari erogati dallo Stato e del loro effettivo utilizzo per il funzionamento del centro di accoglienza. I tre immobili, peraltro di modesto valore, sono stati acquistati dagli intestatari con denaro che non ha alcuna attinenza con i contributi erogati al centro di accoglienza straordinaria".