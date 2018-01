Tenta di salire su treno in corsa, perde parte delle gambe

Un 29enne di origini nordafricane ha subito un grave incidente nella serata del 20 gennaio, a Carnate, nel Monzese: nel tentativo di salire sul tetto del treno regionale sopra il quale si trovava, l'uomo è caduto sui binari, subendo la semi-amputazione traumatica di entrambe le gambe sotto le ruote del convoglio. Attualmente il 29enne si trova ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza, in prognosi riservata.

La dinamica dei fatti

Intorno alle 18 e 30 di sabato, l'uomo si trovava a bordo del treno regionale diretto a Bergamo, fermo presso la stazione di Carnate. Per ragioni ancora da chiarire, il 29enne avrebbe tentato di salire sul tetto del vagone uscendo fuori dal finestrino della vettura. In quel momento, però, il movimento del treno in partenza avrebbe sbilanciato l'uomo, scaraventandolo sui binari, sotto gli occhi degli altri passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vimercate, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Dopo il recupero l'uomo è stato fortemente sedato per permettergli di sopportare il dolore dell'amputazione delle gambe. Si sarebbe scoperto più tardi che il soggetto era sprovvisto di biglietto, oltre che del denaro necessario per acquistarlo. Il gesto dell'uomo sarebbe stato fulmineo, tanto che né i passeggeri né tanto meno il macchinista hanno potuto impedire che si verificasse l'incidente. Il traffico ferroviario è tornato alla normalità dopo le 19.