Operaio di 19 anni morto nel bresciano: incastrato nel tornio

Un operaio di 19 anni è morto all'alba del 18 gennaio a Rovato, in provincia di Brescia. Il giovane è rimasto schiacciato in un tornio all’interno dell’azienda di famiglia in cui lavorava. Il padre del ragazzo ha assistito alla scena ma non è riuscito a fermare in tempo la macchina. È stato lo stesso genitore a chiamare i soccorsi.

Incastrato con il maglione

Da una prima ricostruzione, il 19enne sarebbe rimasto incastrato con una manica del maglione nel tornio, che non si è fermato e lo ha trascinato. Subito dopo l’incidente, il giovane è stato soccorso, ma è poi morto all'alba di stamattina, 18 gennaio, agli Spedali Civili di Brescia.

Il precedente di Milano

La morte del 19enne a Rovato arriva dopo l’incidente avvenuto in un’azienda a Milano, lo scorso 16 gennaio, e che ha provocato tre vittime, rimaste intossicate mentre pulivano un forno. La Procura del capoluogo milanese, intanto, indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo.