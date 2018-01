Omicidio Villa Litta a Milano, diffuso il video del sospetto assassino

La Polizia di Stato ha deciso di diffondere il video con le immagini del presunto omicida della donna di 67 anni uccisa lo scorso 23 novembre nel parco di Villa Litta a Milano. L'uomo viene inquadrato da alcune telecamere nei momenti immediatamente precedenti e in quelli successivi al delitto. La sequenza lo ritrae lungo l'itinerario percorso in quella occasione nella zona Affori, nel capoluogo lombardo. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, si concentrano anche sulla collana con una medaglietta verosimilmente sottratta alla vittima, di cui è stata diffusa la foto.

La vicenda

La donna, che stava portando a spasso il proprio cane, era stata trovata all'interno del parco di Villa Litta con una profonda coltellata al collo. Gli inquirenti si erano subito concentrati sull'ipotesi di una rapina finita male, in particolare avevano svolto verifiche su una collanina che la vittima portava sempre al collo e che non era stata ritrovata sul corpo della donna né nella sua abitazione. Inoltre, la borsa della vittima, vuota, era stata trovata abbandonata nell'erba. La pubblicazione del video e di un fotogramma con il presunto killer rappresenta un tentativo degli investigatori e della Procura per accelerare le indagini con la speranza che qualcuno possa riconoscerlo.

L'identikit del sospetto assassino

Nelle immagini diffuse dagli investigatori l'uomo che è sospettato di aver ucciso Marilena Negri nel parco di Villa Litta ha il volto nascosto dal cappuccio del suo giubbotto impermeabile. Il cappuccio e la parte alta del giubbotto dell'uomo sono di colore verde chiaro, la parte bassa del giubbotto impermeabile è di colore blu. Il sospetto indossa anche scarpe ginniche, pantaloni neri e guanti. L'immagine è sfuocata, il volto non è riconoscibile, ma è perfettamente distinguibile la figura dell'uomo. Gli investigatori hanno riferito che dal modo di camminare l'uomo pare avere qualche problema di deambulazione, perchè zoppica leggermente.