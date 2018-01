Insulti e pugni, a Napoli aggredito un altro minore

Prima gli insulti, e poi un pugno in faccia: un altro caso di aggressione nei confronti di un minore a Napoli. È accaduto la sera del 14 gennaio, verso le 21.30, davanti alla stazione della metropolitana "Policlinico". Un sedicenne ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non conosceva. Prima hanno iniziato ad insultarlo, poi lo hanno colpito al volto con un pugno rompendogli il naso. Intanto, è stata annunciata la presenza del ministro dell'Intero Marco Minniti a un vertice che si terrà domani, 16 gennaio, alla Prefettura di Napoli, sull'escalation di aggressioni da parte di baby gang nel napoletano. Nuova aggressione di una baby gang nel Napoletano: assaliti 2 studenti

Prognosi di 30 giorni



Il minorenne è tornato a casa e poi con i genitori si è recato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove gli è stata refertata una prognosi di 30 giorni. Il ragazzino ha rifiutato il ricovero. La Polizia di Stato, che non è intervenuta sul posto ma è stata allertata in ospedale, sta accertando i fatti.

Preoccupazione a Napoli, vertice in prefettura con Minniti



L'aggressione alla stazione "Policlinico" è solo l'ultimo di numerosi casi che stanno preoccupando la città di Napoli e i dintorni. Gli ultimi sono quelli di Pomigliano d'Arco, dove due studenti di 14 e 15 anni sono stati colpiti con catene e poi derubati dello smartphone, e di Chiaiano dove un 15enne è stato picchiato da un gruppo di 15 ragazzi. La città, in risposta, si è mobilitata con una "marcia degli ombrelli" contro le baby gang e la violenza. Proprio per via dell'escalation di aggressioni, è stato fissato un vertice - per il 16 gennaio - in Prefettura a Napoli a cui parteciperà anche il ministro dell'Interno Marco Minniti. Si terrà una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, anche alla presenza dei vertici nazionali delle Forze dell'ordine. Parteciperanno anche il Procuratore Distrettuale della Repubblica di Napoli e i vertici della magistratura minorile.

