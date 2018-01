Palermo, trovati 15 kg di hashish nell’abitazione di una casalinga

All’interno dell’appartamento di una casalinga, nel quartiere Zen 1 di Palermo, la Polizia ha sequestrato un ingente carico di hashish del valore, al dettaglio, di circa 80mila euro. La droga è stata scoperta durante una perquisizione compiuta dagli agenti del commissariato San Lorenzo. A seguito del ritrovamento la donna è stata arrestata e portata presso la casa circondariale di Palermo "Pagliarelli".

Trovati 15 panetti da un chilogrammo

Nell’appartamento, ha fatto sapere la Polizia, sono stati ritrovati ben 15 chili di hashish, confezionati in altrettanti panetti. La droga si trovava in una stanza all'interno di un contenitore di tela, simile a quelli utilizzati nei supermercati per trasportare la spesa. Gli agenti sono arrivati alla donna attraverso una serie di segnalazioni e, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i quindici chili di sostanza stupefacente sarebbero stati acquistati alla cifra di 25mila euro per poi essere rivenduti al dettaglio.