Un maiale tra l’immondizia di Roma: la denuncia di Giorgia Meloni

Un maiale in mezzo ai cassonetti e all’immondizia di Roma. La denuncia, con tanto di foto, arriva da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, con un post sulla sua pagina Facebook. "L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa. Il fallimento dell'amministrazione Raggi è ormai ben nota a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni”, scrive la Meloni a commento dello scatto.

Foto scattata alla Romanina

L’immagine del maiale che rovista tra l’immondizia, secondo quanto spiegano fonti di FdI, risalirebbe a ieri (10 gennaio) e sarebbe stata scattata in zona Romanina, periferia sud di Roma. In passato erano circolate in Rete foto di cinghiali vicino ai cassonetti per le strade della Capitale.