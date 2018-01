L'intelligence cerca nuovi cyber 007: via alla selezione

L'intelligence ha sempre più bisogno di 007 informatici. Parte oggi, 10 gennaio, la selezione di esperti in cybersicurezza destinati ai servizi di informazione per la sicurezza del Paese. Gli interessati potranno proporre la propria candidatura fino all'8 marzo.

Chi sono i nuovi 007

La selezione è aperta ai "giovani diplomati e laureati in possesso di competenze ed esperienze nei settori della ricerca, monitoraggio, analisi e contrasto della minaccia cibernetica". Nel comunicato viene sottolineato come siano "particolarmente apprezzate" le capacità di "analisi nel settore cyber con riferimento ai contesti geopolitici, ma anche conoscenze degli strumenti e delle tecniche relative al data mining, all'analisi del web, dei social media e competenze nell'analisi strutturata di ingenti quantità di dati su database complessi". Le nuove reclute saranno utilizzate per far fronte ai "più recenti compiti affidati all’intelligence italiana a tutela degli interessi strategici nazionali in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale, nonché alla protezione del sistema Paese, con particolare riguardo alle infrastrutture critiche e alla protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali".



L'intelligence ha bisogno di specialisti

La fame di specialisti Ict è tanta: quello partito oggi è infatti il secondo bando nel giro di poco più di un anno: il primo è stato pubblicato a novembre del 2016 e ha raccolto circa 4mila candidature in due mesi. Ne sono arrivate altre 1402 nel corso del 2017 grazie al "progetto Università", che punta a reclutare i migliori talenti grazie alla collaborazione con 16 atenei italiane. Cui si aggiungono i 333 curriculum arrivati attraverso la sezione "lavora con noi" del sito web www.sicurezzanazionale.gov.it. Una volta chiuso il bando, verrà avviata una prima selezione, per poi verificare i "profili di professionalità, affidabilità e sicurezza". Alla fine del percorso, dovrebbero essere scelti circa cento candidati, che verranno destinati al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), alle agenzie informazioni e sicurezza interna (Aisi) ed esterna (Aise), al Computer Emergency Response Team (Cert) o al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (Cvcn).