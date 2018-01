Genitori di un alunno rompono costola al prof per un rimprovero

Ha rimproverato un alunno durante la lezione di educazione fisica. Così i genitori del ragazzo hanno deciso di protestare e si sono presentati a scuola, prendendo a calci e pugni il docente a cui hanno anche rotto una costola. È successo in un istituto di Avola, dove la coppia avrebbe aggredito proprio sotto gli occhi degli studenti il professore di educazione fisica. L’insegnate è stato ricoverato all’ospedale Di Maria, con una prognosi di dieci giorni per la frattura della costola. Intanto, i carabinieri hanno denunciato la coppia di genitori per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Il rimprovero al ragazzo e l'aggressione dei genitori

Secondo una prima ricostruzione, il docente avrebbe alzato la voce contro l’alunno irrequieto. Ma lo studente, che ha 12 anni, ha deciso di avvertire subito i suoi genitori. I due, quindi, sarebbero arrivati nel cortile della scuola e avrebbero cominciato a picchiare con calci e pugni l'insegnante di 60 anni, finché non sono intervenuti altri professori per evitare conseguenze peggiori.