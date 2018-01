Pinerolo, vince un milione alla Lotteria Italia: “Lo do a mia figlia"

Un uomo di 64 anni, di professione parcheggiatore, residente a Pinerolo (Torino) ha vinto un milione alla Lotteria Italia e ha deciso di regalare l’intera vincita alla figlia. Il fortunato possessore di uno dei biglietti vincenti è stato rintracciato e intervistato da diversi quotidiani, a cui ha raccontato la sua esperienza: “Avevo comprato il biglietto pensando a mia figlia e quando lei mi ha chiesto cosa fare le ho detto: adesso è tuo. Per me sono troppi soldi. E il mio tempo l'ho già fatto”.

“A momenti mi veniva un infarto”

L’uomo, di origini pugliesi, è molto conosciuto a Pinerolo dove vive ormai da 40 anni, e la stampa locale l’ha descritto come un “tuttofare”. "Stavo lavorando al parcheggio di una discoteca - ha raccontato a La Stampa - quando ho sentito dire che uno dei biglietti era stato venduto qui in paese. Ho confrontato il numero: era il mio. A momenti mi veniva un infarto”. La vincita è stata confermata anche dal gestore dell’edicola nel centro storico di Pinerolo dove è stato venduto il biglietto.

Una vincita anche in passato

La Stampa ha svelato che l’uomo già in passato aveva vinto 100mila euro al Superenalotto, azzeccando una quaterna, e aveva festeggiato offrendo da bere a tutti quelli che incontrava per strada. Dopo la vincita di ieri, invece, il parcheggiatore in preda all’euforia ha iniziato a far vedere il biglietto vincente. Il suo primo pensiero è stato telefonare alla figlia per condividere la felicità. Con lei ha condiviso la decisione di regalarle la vincita.