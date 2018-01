Sestriere: ladri in hotel mentre ospiti sciano, colpo da 60mila euro

Oltre 60mila euro è il bottino di un furto messo a segno sabato 6 gennaio nella suite di un albergo di lusso al Sestriere, in provincia di Torino.

La famiglia derubata mentre era a sciare

È successo in un hotel tra i più prestigiosi dell'arco alpino. La suite era occupata da una famiglia di turisti ucraini residenti in Francia che al momento del furto, tra le 12 e le 14.30 di sabato – secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Sestriere che indagano con i colleghi della Compagnia di Susa, e come riporta anche l'agenzia Ansa – si trovava sulle piste da sci.

Il furto non coperto da assicurazione

L'autore (o gli autori) del furto è entrato nella stanza forzando la porta e ha asportato la cassaforte mobile. All'interno 20mila euro in contanti, orologi (tra cui un Rolex) e monili d'oro per un bottino complessivo di 60mila euro. Il danno, secondo quanto comunicato dall'albergo, non sarebbe coperto da alcuna assicurazione.