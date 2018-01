Cybercrime: nel 2017 oltre mille attacchi a siti istituzionali

Nel 2017 i siti istituzionali e le infrastrutture dello Stato hanno subito oltre mille attacchi da parte di hacker e cyber criminali. È quanto emerge dal bilancio sull’anno appena concluso, reso pubblico dalla Polizia Postale che segnala un sensibile aumento delle criticità. Negli ultimi 12 mesi, infatti, gli "alert" inviati dal Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine per la protezione delle infrastrutture critiche, ai gestori di servizi essenziali sono stati cinque volte maggiori rispetto al 2016, raggiungendo le 28.522 segnalazioni.



Denunciate 33 persone

Per quanto riguarda gli attacchi alle istituzioni, la Polizia Postale ha avviato 68 indagini, che hanno portato alla denuncia di 33 persone e all'arresto dei due fratelli Occhionero, accusati di "spionaggio informatico politico-istituzionale ed industriale" attraverso un malware spia. Nel 2017, rispetto all’anno precedente, si è registrato inoltre un sensibile aumento dei reati informatici contro la persona, come la diffamazione, il cyberstalking e la sostituzione di persona, per i quali sono state denunciati 917 soggetti e arrestati in 8.

Terrorismo

Nel loro lavoro di "monitoraggio e contrasto al terrorismo, alla radicalizzazione e al proselitismo", gli esperti delle forze dell'ordine hanno controllato circa 17mila spazi web, imponendo la rimozione di diversi contenuti. Da questo punto di vista, però, la Polizia Postale ha sottolineato come nel contrasto al terrorismo di matrice islamica gran parte dei contenuti illeciti pubblicati su internet siano stati rimossi direttamente dai gestori delle principali piattaforme web.

Pedopornografia

Nell'ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, invece, sono state 55 le persone arrestate e 595 quelle denunciate. Complessivamente sono stati monitorati 28.560 siti internet, dei quali 2.077 sono stati inseriti nella "black list". Nel 2017 la Polizia Postale ha anche notato, così come negli anni precedenti, la rilevanza del fenomeno dell'adescamento di minori online: 437 casi che hanno portato alla denuncia di 158 soggetti e all'arresto di 19 persone.

Tecniche sempre più evolute

Preoccupante anche il numero delle frodi online che possono far leva su tecniche di hackeraggio sempre più evolute. Obiettivo privilegiato degli hacker e delle organizzazioni criminali è intromettersi nei rapporti commerciali tra aziende, dirottando le somme verso conti correnti a loro dispozizione. A tal proposito, nel 2017 gli agenti informatici hanno bloccato, prima che fossero sottratti, oltre 20 milioni di euro, e recuperato 862mila euro da bonifici già disposti.