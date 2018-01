Donna fatta a pezzi nel Veronese: fermate due persone

Due persone sarebbero state fermate per l’omicidio della donna di 46 anni uccisa e fatta a pezzi a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. La vittima, di origini marocchine e in Italia da vent’anni, era stata trovata la sera del 30 dicembre in un uliveto in località Gardoni.

Fermate due persone

A parlare del fermo di due uomini, entrambi cittadini albanesi, è il quotidiano L’Arena. Sarebbero accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La notizia sarebbe stata confermata da fonti investigative dei carabinieri. Pare che la vittima convivesse con un uomo albanese e, da quanto si è appreso, conosceva i due sospettati e li frequentava. Le forze dell’ordine, comunque, avrebbero precisato che in attesa dell’udienza di convalida del fermo le indagini sono ancora in corso anche su altri fronti. L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Giovanni Pietro Pascucci.