Trovato cadavere di donna fatto a pezzi nel Veronese

Orrore nelle campagne del veronese: il corpo di una donna fatto a pezzi, probabilmente con una sega elettrica o un mezzo meccanico simile, è stato scoperto sabato sera in una zona isolata di campagna a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il corpo non è ancora stato identificato. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, si tratta di una donna, di pelle bianca, di circa 30-40 anni di età. Nessuna ipotesi è possibile al momento sul movente del delitto. Gli investigatori stanno vagliando tutte le denunce recenti di donne scomparse in Veneto e nelle regioni vicine - Valeggio si trova ai confini con la Lombardia - ma allo stato sono troppo pochi gli elementi per indirizzare le indagini su una pista precisa.

La scoperta

E' stato un allevatore a scoprire casualmente i resti umani a terra, sparsi in un raggio di circa tre metri. Addosso al cadavere nessun indumento, a parte la biancheria intima. Lo stato dei resti, hanno riferito i carabinieri dopo il primo esame medico, farebbe pensare che il cadavere sia stato abbandonato in questo luogo, a più di 2 km di distanza dalle prime case, in località Gardone, non più di 24-48 ore fa.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai Carabinieri del reparto operativo di Verona e della compagnia di Peschiera del Garda, intervenuti con gli uomini della sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Sulle cause della morte ed altri elementi si attende l'esito dell'autopsia esguita all'ospedale di Verona mentre sul luogo del ritrovamento i carabinieri, grazie alla luce del giorno e all'assenza di pioggia, stanno cercando eventuali altri elementi tra cui impronte di scarpe o di pneumatici.