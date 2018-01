Ubriaco procede a zig-zag in auto, preso dopo inseguimento a Torino

Dopo un lungo inseguimento è terminata la notte brava di un 20enne torinese che, ubriaco al volante, procedeva a zig zag urtando le auto parcheggiate in corso Corsica, a Torino. L'uomo non si è fermato nemmeno all'alt della Guardia di Finanza, che ha dovuto inseguirlo. Una volta bloccato, il conducente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

La bravata e la fuga

Alle 4 del mattino del 3 gennaio, una Audi è stata vista procedere a zig-zag lungo corso Corsica, in zona Lingotto a Torino, urtando le altre auto parcheggiate ai lati delle strade. All'alt della pattuglia della Guardia di Finanza, il 20enne che la guidava si è dato alla fuga a gran velocità, innescando un rocambolesco inseguimento che si è spinto fino a via Tripoli. Qui il giovane, tallonato da altre vetture del corpo armato unitesi all'operazione, si è infilato in un cortile, sperando di sfuggire ai militari, ma è rimasto incastrato con l'auto sotto una barra di ferro. A quel punto ha scelto di fuggire a piedi.

Inseguimento e denuncia

Gli uomini della Guardia di Finanza, scesi dalle auto, hanno iniziato a cercare il giovane, riuscendo alla fine a fermarlo. Sottoposto all'etilometro, il ragazzo ha fatto registrare un tasso alcolico di molto superiore ai limiti di legge. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Per recuperare l'auto, abbandonata nel cortile, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.