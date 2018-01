Maltempo, onda travolge e uccide una turista in Costiera Amalfitana

Una turista veneta di 55 anni è morta in Costiera Amalfitana dopo essere stata travolta e risucchiata in mare da un'onda. La tragedia è avvenuta a Praiano, in provincia di Salerno. La donna si trovava in compagnia di un'altra persona e di una coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare e una quarta persona si è tuffata nel tentativo di salvarli.

Atteso esame del medico legale



Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari, sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera e i carabinieri della Compagnia di Amalfi. Si attende il medico legale per l'esame esterno del cadavere e un eventuale esame autoptico. Al momento del salvataggio, le tre persone che erano con la donna sono state ascoltate per una prima ricostruzione dell'accaduto.

Interrotti collegamenti con Capri

Il maltempo sta colpendo la Campania con forti raffiche di vento di ponente. A causa del mare agitato sono stati bloccati i traghetti tra Napoli e Capri, dove sono rimasti fermi aliscafi e traghetti. Fortemente ridotta la navigazione, invece, tra Napoli e le altre isole, Ischia e Procida.