Maltempo: neve al Nord, venti e piogge al Sud

Neve, piogge e forti venti hanno causato nelle ultime ore numerosi disagi in Italia (LE PREVISIONI). In Calabria, nel Catanzarese, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella notte su diversi interventi. Situazione difficile anche in Sardegna dove prosegue l’allerta per il maltempo e le burrasche. Disagi anche nel golfo di Napoli, dove è stata interrotta la navigazione verso Capri, e in Sicilia.

La situazione in Calabria

La Calabria è una delle regioni maggiormente colpite dal maltempo delle ultime ore. Le condizioni meteo risultano particolarmente avverse nella zona di Catanzaro dove squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono dovute intervenire per la rimozione di alberi e cartelloni pubblicitari divelti, ma anche per verifiche sui tetti ed infiltrazioni d'acqua. Nel porto della città calabrese si sta operando per mettere in sicurezza un motopeschereccio ormeggiato che, per cause non ancora accertate, ha iniziato ad imbarcare acqua con rischio di affondare. In centro, invece, un palo con diverse insegne si è abbattuto al suolo danneggiando una autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Non solo venti e burrasche in Calabria: sui rilievi - dalla Sila all'Aspromonte e al Pollino - è caduta tanta neve.

Disagi anche in Sardegna

Oltre alla Calabria, la situazione è difficile anche in Sardegna dove prosegue l'allerta per il maltempo e burrasche diffusa ieri, 1 gennaio, dalla Protezione civile regionale fino alla mezzanotte di oggi. Sull'isola soffiano forti venti di ponente e di maestrale sulle coste settentrionali e occidentali dell'isola con mareggiate sulle coste. Secondo le previsioni, il vento subirà una piccola attenuazione soltanto nel pomeriggio, a partire dai settori occidentali della Sardegna, con l'eccezione delle coste settentrionali della Gallura.

Difficili i collegamenti marittimi a Napoli e in Sicilia

Il maltempo non dà tregua neanche in Campania. Nel golfo di Napoli, le forti raffiche di vento di ponente e il mare agitato hanno determinato lo stop di tutte le corse di linea tra Napoli e Capri dove sono rimasti fermi sia gli aliscafi che i traghetti. Da Napoli per le altre isole, Ischia e Procida, invece, viaggiano a singhiozzo solo alcune imbarcazioni. Anche in Sicilia, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, sono state sospese le corse del mattino sulle tratte Milazzo-Eolie, Trapani-Egadi e Palermo-Ustica.

Vento anche al nord: chiuse alcune piste da sci in Piemonte

Non soltanto al Sud. Venti molto forti soffiano anche in provincia di Torino dove le raffiche hanno imposto la chiusura di alcuni impianti di risalita sulle piste da sci del comprensorio della ViaLattea, sulle 'montagne olimpiche'. Nella vallata, il vento ha superato gli 80 km orari, ma in alcune zone del parco del Gran Paradiso al confine con la Valle d'Aosta si è arrivati fino a 170 km orari. Sulle Dolomiti, stanno concedendo una tregua le nevicate che negli ultimi giorni hanno imbiancato Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese. Nelle ultime 24 ore sono caduti da 5 a 20 centimetri di neve fresca. Le precipitazioni nevose più abbondanti si sono verificate a Sappada, dove lo strato accumulato ha raggiunto i 77 centimetri, nel Passo Falzarego con 113, a Cortina con 65, a Arabba con 115 e Falcade con 87.

Per la Befana in primo ciclone del 2018

Il primo ciclone dell'anno sull'Italia arriverà il 6 gennaio. Prima della Befana le precipitazioni riguarderanno principalmente Calabria e Sicilia tirreniche, Toscana e Umbria, con piogge deboli, settori alpini più settentrionali con neve diffusa sopra i 900/1000 metri. Le temperature saranno di 6-7 gradi sopra la media, con clima quasi primaverile al Sud. Dal 6 gennaio cambia tutto: un ciclone nordatlantico raggiungerà la Penisola iberica, da qui venti di Scirocco trasporteranno un intenso fronte perturbato sull'Italia. Secondo gli esperti, tantissima neve ricoprirà le Alpi sopra i 1000 metri, le Prealpi dai 1300/1400 metri, mentre ci saranno piogge diffuse su Piemonte, Lombardia, pianure settentrionali. Previsti anche nubifragi in Liguria. Da domenica 7 il maltempo raggiungerà anche la Sardegna, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania ma i venti di scirocco manterranno le temperature sopra la media del periodo di qualche grado.