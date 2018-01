Brescia, cisterna a fuoco sulla A21: 6 morti, tra le vittime 2 bambini

Sei persone sono morte in seguito a un grave incidente avvenuto, nel pomeriggio del 2 gennaio, lungo l'autostrada A21 tra Brescia e Manerbio. Tra le vittime ci sono anche due bambini (il video dei soccorsi).

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, un camion avrebbe tamponato un'auto ferma in coda per un precedente incidente, che a sua volta ha urtato un altro mezzo che trasportava liquidi infiammabili. Lo scontro - verificatosi lungo l'autostrada A21 Torino-Brescia, all'altezza del ponte 217, nel tratto compreso tra lo svincolo Brescia Sud e Brescia Centro - ha provocato un incendio di vaste dimensioni a bordo del veicolo che trasportava una cisterna. Il tratto autostradale coinvolto dall'incidente rimarrà chiuso per tutta la notte. Una fitta nube di fumo si è alzata ed è visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale del 118 anche con l'elisoccorso.



Sei le vittime

L'incidente ha provocato sei vittime: quattro adulti e due bambini. Non ce l'ha fatta l'autista del camion coinvolto dall'impatto con l'autocisterna. Le sue condizioni erano state definite fin da subito disperate. Nell'impatto è stata coinvolta anche una vettura sulla quale viaggiavano cinque persone, tre adulti e due bambini, tutti morti. Per far intervenire l'elisoccorso, l'autostrada in direzione opposta è stata chiusa al traffico. Il fumo nero e denso provocato dall'incendio ha infatti complicato l'intervento dei soccorsi.