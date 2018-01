Da Milano a Capri, Capodanno senza incidenti nelle piazze italiane

Nessun incidente nel Capodanno che ha visto protagoniste le piazze di tutta Italia, da Venezia a Roma passando per Milano, dove la pioggia e le temperature rigide non hanno scoraggiato le 20mila persone che hanno affollato piazza Duomo per assistere al concerto gratuito con Fabri Fibra e Luca Carboni (guarda il video in alto).

Virginia Raggi sul palco di Roma

Tutto liscio anche a Roma, dove il fulcro è stato il concerto al Circo Massimo seguito dallo show pirotecnico che ha illuminato il Palatino. Gli scavi archeologici sono stati poi illuminati dalle nuove installazioni volute dal Campidoglio, ridando luce al colle nel cuore di Roma dopo 13 anni. Sul palco della "Festa di Roma 2018" con il concerto omaggio alla canzone romana della cantante Tosca, accompagnata dal gruppo Catalano La Fura dels Baus , è salito anche il sindaco Virginia Raggi: "Spero che il 2018 porti a ciascuno di noi quello che desidera, per avere una città che sia prima di tutto una comunità, come lo siamo noi questa sera. Grazie a tutti". E ha poi aggiunto: "Vogliamo salutare il 2017 che va via e salutare il 2018 con una 24 ore di festa in piazza e nelle strade. Si comincia questa sera qui al Circo Massimo e poi nelle piazze e nelle strade. Siamo tantissimi. Facciamoci sentire".

Lo spettacolo a Venezia

A Venezia sono state invece 70mila le persone che hanno assistito allo spettacolo pirotecnico che ha aperto il 2018 in laguna. Neanche qui alcun problema sul fronte della sicurezza, con oltre mille uomini e donne delle forze dell'ordine e della protezione civile schierati. Per evitare problemi a San Marco, il tradizionale punto di riferimento, i fuochi d'artificio sono stati decentrati verso la Riva degli Schiavoni, a circa un paio di centinaia di metri rispetto al bacino di San Marco. Chi è andato in piazza, è stato poi avvisato con segnali acustici di spostarsi verso la Riva per vedere dello spettacolo pirotecnico. Per permettere afflusso e deflusso sono stati disposti sensi unici nelle calli più strette e centrali per gli spostamenti e l'ordinanza emessa dal sindaco Luigi Brugnaro ha evitato che fossero portate bottiglie di vetro e superalcolici.

Napoli e Capri

Si è festeggiato anche in piazza del Plebiscito a Napoli, con il tradizionale concertone, e a Capri dove, come da tradizione, la famosa Piazzetta affollata di giovani e meno giovani è stata trasformata in discoteca en plein air. Prima un brindisi a mezzanotte con la musica dei Neri per Caso, poi balli acrobatici ed effetti speciali. Nel capoluogo, invece, sul palco si sono esibiti molti artisti napoletani tra cui i Terroni uniti, Capitan Capitone, Sal Da Vinci e Andrea Sannino. Poi, dall’una e mezza, lo spettacolo pirotecnico a Castel dell’Ovo.

212 feriti in totale dai botti

Come ogni anno non sono mancati, purtroppo, i feriti a causa dei botti. Il numero totale è in lieve aumento: a fronte dei 184 dello scorso anno, stavolta sono stati 212, di cui 36 ricoverati. Per il quinto anno consecutivo però, fortunatamente, non ci sono stati morti. A Napoli le persone ferite sono state 35: il più piccolo ha otto anni.

Bimba ferita a Crotone da un proiettile vagante

Qualche ferito per i botti, ma secondo polizia e 118 nessuno grave, anche a Milano. A Verona, invece, 23 persone sono state costrette a ricorrere all'assistenza dei sanitari del 118 durante il veglione di Capodanno in piazza Bra. Sette di queste sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento e al Policlinico di Borgo Roma, tutte con lievi ferite dovute ai botti o ai cocci di vetro sull'asfalto.I botti di Capodanno potrebbero essere all’origine anche delle fiamme divampate in un parcheggio ParkingGo all'ingresso della città di Fiumicino (Roma), sulla via Portuense, nel quale sono rimaste danneggiate 13 macchine.

Paura invece a Crotone, dove una bambina di 5 anni è stata ferita in maniera lieve da un proiettile vagante durante i festeggiamenti. Secondo la ricostruzione della polizia, la piccola, poco dopo mezzanotte, era in terrazza con i familiari quando è stata sfiorata all'altezza delle costole da una pallottola sparata presumibilmente dalla strada sottostante. Subito soccorsa e portata nell'ospedale della città, la bimba è stata giudicata guaribile in pochi giorni.

