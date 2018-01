Maltempo sull'Italia: pioggia, vento e mareggiate

Il nuovo anno comincia all’insegna del maltempo sull’Italia, in particolare su Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia (LE PREVISIONI). Il transito di un veloce impulso instabile, che si inserirà nell'area di bassa pressione di origine atlantica che sta interessando il nostro paese, porterà per la giornata di martedì precipitazioni anche a carattere temporalesco su queste regioni.

L'avviso della Protezione civile

Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse: venti nord-occidentali da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dalla sera-notte a Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Anche la Protezione civile della Regione Puglia ha diffuso una allerta meteo per la giornata di martedì per “criticità ordinaria” in tutto il territorio. Attivato il livello di attenzione e di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

Venti du burrasca in Piemonte, mareggiate in Toscana

Dalle prime ore del 2 gennaio, inoltre, si prevedono venti di burrasca nord-occidentali sui settori alpini del Piemonte, con raffiche di foehn nelle valli e localmente in pianura.

Codice arancione per mareggiate, invece, sulla costa a nord di Piombino (Livorno) e giallo per venti sui crinali appenninici e sul monte Amiata.

Frana in Friuli

In provincia di Pordenone sono state interrotte nel pomeriggio di lunedì le operazioni di rimozione di una frana che si è abbattuta in Val Tramontina. I vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno reputato troppo pericoloso proseguire nella bonifica della strada, poiché i detriti continuano a scendere dal versante interessato.