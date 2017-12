È morta Sofia, la bimba simbolo del metodo Stamina

Elezioni, nozze reali, Mondiali: ecco cosa ci riserva il 2018. GALLERY

Il nuovo anno è ricco di appuntamenti elettorali: in Italia si vota a marzo, così come in Russia. In Brasile invece in autunno. A giugno il Canada ospita il G7, a maggio il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle. D’estate ci sarà la Coppa del Mondo di calcio