Neve e pioggia, a Santo Stefano maltempo a Nord e Centro Italia

Ancora nuvole su tutta l'Italia per i giorni del 26 e 27 dicembre. Lo annuncia il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, secondo cui si indebolirà progressivamente il campo di alta pressione presente sull'Italia. Rimarranno per le prossime 48 ore correnti di aria umida e debolmente instabile sulle regioni tirreniche e quelle settentrionali.

Le previsioni per Santo Stefano

Confermate le previsioni per la giornata del 26 dicembre, che sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con precipitazioni diffuse e persistenti sulla Liguria centrorientale. Fenomeni più deboli e a carattere isolato sono attesi sulle restanti aree nella prima parte del giorno, mentre dal pomeriggio tenderanno a intensificarsi in prossimità dei rilievi alpini. Dal mattino foschie dense si manifesteranno lungo i litorali di Veneto ed Emilia Romagna. Neve sulle aree alpine e i settori prealpini occidentali a quote superiori ai 700 metri e intorno a 800-1000 metri sui restanti rilievi centro orientali. La situazione al centro Italia sarà caratterizzata da molte nubi compatte sulla Sardegna, sul settore tirrenico e sull'Umbria, con rovesci sparsi su alta Toscana e precipitazioni meno consistenti e frequenti sul resto della regione, Lazio e Umbria. In serata sono attesi temporali sul settore occidentale della Sardegna, mentre sulle coste e nell'immediato entroterra di Marche e Abruzzo arriveranno delle schiarite. Al Sud, prevalenza di cielo nuvoloso su Molise occidentale, Campania, Sicilia centro meridionale e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Precipitazioni sulla Campania, in intensificazione a fine giornata. Irregolarmente nuvoloso sulle restanti aree, con foschie o locali banchi di nebbia al mattino, specie sulla Puglia salentina.

Le previsioni di mercoledì 27 dicembre

Anche per il 27 dicembre è confermato cielo coperto, con precipitazioni su tutte le regioni, dapprima diffuse su Liguria e sparse altrove e poi, gradualmente, sempre più estese anche sulle altre aree geografiche. Saranno interessate da una particolare intensità il levante ligure e i settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli-Venezia Giulia, con quota neve intorno ai 300 metri sul comparto occidentale e intorno ai 1000 metri su quello orientale. Al Centro ci si attende maltempo su Sardegna, Toscana e Lazio con estensione, nel corso della mattinata, alle restanti regioni. Particolarmente intense saranno le precipitazioni sull'alta Toscana e poi temporaneamente anche su quella sudorientale, e infine, in serata, su Umbria meridionale, Abruzzo occidentale e Lazio centro-meridionale. Al Sud è prevista un'estesa copertura nuovolosa su Molise, Campania e Sicilia con piogge sparse, meno probabili sull'isola, in graduale estensione al restante settore tirrenico. A fine giornata le piogge avranno carattere particolarmente intenso tra Campania e Molise.