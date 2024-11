Udine, 22enne muore in un incidente stradale come la sorella 5 anni fa

Lo schianto è avvenuto a Castions di Strada, località in cui la giovane Alexia Vecchiato era cresciuta e in cui era morta, sempre a causa di un incidente stradale, la sorella Gaia. La 22enne, insegnante di danza, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma per lei non c'è stato nulla da fare: è deceduta dopo una settimana dal ricovero

E' morta in ospedale a una settimana di distanza dall'incidente stradale in cui è rimasta gravemente ferita. La sua auto si è schiantata nella stessa località, Castions di Strada (Udine), in cui era cresciuta e in cui era morta cinque anni fa, sempre a causa di un incidente stradale, la sorella. A raccontare il destino di Alexia e Gaia Vecchiato è il Messaggero Veneto. Dopo il sinistro Alexia, 22 anni, insegnante di danza, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, da lì a poco i medici non avevano potuto far altro che constatarne la morte cerebrale.