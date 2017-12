Caserta, 14enne colpito da proiettile mentre era in strada con amici

Un ragazzo di 14 anni è stato colpito da un proiettile vagante nel tardo pomeriggio di domenica 24 dicembre mentre si trovava in strada a Parete, piccolo centro che si trova in provincia di Caserta e a una ventina di chilometri da Napoli.

Era in strada con amici

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Aversa, il ragazzo si trovava con alcuni amici nei pressi di un bar in via Vittorio Emanuele, sul corso principale del paese, quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Trasportato all'ospedale Moscati di Aversa, i medici si sono accorti che era stato raggiunto da un proiettile alla testa. Il 14enne vista la gravità della situazione è stato trasferito all'ospedale di Caserta in rianimazione. Sono in corso indagini sull'episodio. I carabinieri hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Il proiettile potrebbe essere stato sparato da un terrazzo.