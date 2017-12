Maltempo a Santo Stefano dopo la tregua di Natale

Dopo la breve tregua natalizia, a partire da martedì 26 dicembre il maltempo tornerà su gran parte dell'Italia, cominciando dal Nord del Paese. Piogge attese anche al Centro da mercoledì 27 dicembre.

Le previsioni per Santo Stefano

Secondo le previsioni, la giornata di Santo Stefano sarà caratterizzata da rovesci e temporali sulla Liguria centro-orientale e precipitazioni più attenuate anche su Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, oltre che sui rilievi appenninici. Neve sull'arco alpino e prealpino occidentale, a quote superiori ai 700 metri, e intorno ai 900-1000 metri sui rilievi centro-orientali. Al Centro e sulla Sardegna, nuvolosità compatta a preannunciare il maltempo che arriverà mercoledì. Già martedì sono comunque previste deboli piogge e rovesci sulle regioni tirreniche e in Umbria, più diffusi sull'alta Toscana e, a partire dal pomeriggio, anche sul settore occidentale della Sardegna. In serata, temporanee schiarite sulle coste e nell'entroterra di Marche e Abruzzo.

Maltempo al Centro-Nord e in parte del Sud

L'ondata di freddo, accompagnata comunque da tempo stabile, che ha caratterizzato l'Italia fino a Natale lascia dunque spazio a rovesci e precipitazioni. Anche per mercoledì 27 sono previste piogge diffuse al Nord e al Centro, più intense tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nord della Toscana e tra i rilievi laziali e abruzzesi. Ancora nevicate in montagna, sia su Alpi e Prealpi centro-orientali sia sull'Appennino centrale. Sotto l'acqua anche parte del Sud: in Campania, bassa Calabria, Molise, Basilicata tirrenica e Sicilia occidentale sono previste precipitazioni nei prossimi giorni.

Lieve miglioramento atteso da giovedì 28

Dalla serata del 27 dicembre è attesa un'attenuazione del maltempo a nord-ovest e da giovedì 28 le condizioni meteo miglioreranno su tutta la parte settentrionale della Penisola, specie sul settore centro-occidentale. Il maltempo continuerà a interessare ancora gran parte del Triveneto e il Centro-Sud con fenomeni da sparsi a diffusi. Per il fine settimana, atteso bel tempo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con residui fenomeni che interesseranno ancora l'Adriatico centro-meridionale, la Calabria e la Sicilia.