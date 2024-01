Yookye, le sfide per il 2024: crescita e valorizzazione del territorio

Internazionalizzazione

Un’altra delle parole chiave per il 2024 di Yookye è internazionalizzazione, già iniziata a giugno scorso, con una missione in Silicon Valley dove il team ha seguito un percorso di accelerazione e ha avuto la possibilità di prendere contatti importanti nell’ottica di una espansione negli Stati Uniti. La PMI albese è stata inoltre selezionata da Innovit fra le 16 aziende innovative ammesse nel progetto promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"L'IA non sostituirà il valore aggiunto degli esperti"

Spiega Paolo Taricco, CEO e co-founder di Yookye: “L’aumento di capitale, che è alle battute finali, e l’approvazione del progetto di investimento nell’ambito del bando Smart&Start ci permetteranno di progredire a livello tecnologico e di migliorare l’offerta. Al Salone di Berlino, a marzo 2024, presenteremo una piattaforma di ‘instant booking’ che permetterà agli utenti di ricevere pacchetti turistici in tempo reale e 24 ore su 24. L’intelligenza artificiale non sostituirà, però, il valore aggiunto dei nostri Local Expert; anzi essi si potranno dedicare a tempo pieno nel generare valore aggiunto per il proprio territorio e proporre offerte che siano sempre più complete e sorprendenti. La crescita deve andare di pari passo con la valorizzazione dei luoghi”. “Vogliamo ampliare il nostro bacino di utenti e scalare a livello internazionale - continua il ceo -. Come dimostrano i dati del 2023 dei flussi turistici in Italia, il turismo americano è in crescita e sempre più rilevante, così come gli arrivi dal Nord Europa. E allora ci stiamo attivando per collaborare con altre agenzie e fare arrivare le nostre offerte direttamente ai loro clienti abituali. In futuro la nostra strategia sarà di aumentare le possibilità di scelta, non solo in Italia, ma anche in Spagna e in Grecia. La priorità è quella di valorizzare il territorio e offrire un’esperienza di viaggio su misura senza che le persone si debbano occupare di nulla, se non godersi la propria vacanza realizzata da coloro che conoscono approfonditamente il proprio territorio e possono proporre destinazioni accattivanti e diverse dai viaggi da catalogo”.