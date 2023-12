Torino, uomo accusato di molestie si difende: "Ho deficit alla mano"

La difesa

La tesi difensiva, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è quindi che il braccio sinistro del presunto molestatore avrebbe una disfunzionalità che non consentirebbe di toccare la donna come descritto nel capo di imputazione. Il 62enne, infatti, non riuscirebbe a ruotare completamente il braccio dal gomito in giù, con l’impossibilità di aprire il palmo. La presunta vittima sentita in aula ha raccontato: “Sono entrata in camera da letto e lui era alle mie spalle. A un tratto, mentre mi avvicinavo alla portafinestra per osservare il balcone, mi è arrivato addosso e mi ha palpeggiato la schiena e i glutei con entrambe le mani. Eravamo soli in uno spazio stretto tra l'armadio e il letto. Mi sono divincolata e sono scappata via".