Nebiolo (Api) picchiato da tre individui per essersi fermato col rosso

Momenti di paura, venerdì scorso, per Marco Nebiolo, agente immobiliare di 47 anni, membro del collegio edile dell’Api di Torino e del consiglio direttivo della Fimaa. L’uomo, mentre si trovava in corso Unità d’Italia a bordo della sua auto, fermo per il semaforo rosso, sarebbe stato tamponato da un’altra autovettura da cui sono scese tre persone che hanno poi iniziato a colpire l’auto di Nebiolo e ad inveire contro di lui.

Il pestaggio

Quella che pareva solo una lite per un banale incidente stradale è poi sfociata, però, in un brutale pestaggio. L’agente immobiliare, infatti, è stato aggredito ed è caduto a terra, sbattendo la testa sull’asfalto. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia presso il Cto di Torino. Lo segnala “Il Corriere della Sera”.

La ricerca di testimoni

Il conducente del veicolo che ha tamponato l’auto di Nebiolo, secondo quanto emerso, sarebbe già stato identificato dai vigili, mentre la famiglia del 47enne vuole capire cosa possa aver scatenato il pestaggio e, soprattutto, se ci sono testimoni pronti a fornire la versione dei fatti. “Presenteremo querela e non solo per la gravità del fatto ma anche perché sappiamo che ci sono persone del genere in giro”, ha riferito la moglie.