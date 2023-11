A Torino i primi sette laureati d'Italia in circo contemporaneo

La laurea

L'accademia piemontese è uno dei sette luoghi al mondo dove è possibile laurearsi in questa disciplina. Nel giugno 2022, infatti, il percorso professionale maturato a partire dal Corso di formazione professionale per Artista di circo contemporaneo della Fondazione, diretta da Paolo Stratta e presieduta da Paolo Verri, ha ricevuto l'equipollenza a laurea triennale in Dams da parte della Commissione interministeriale. "Il riconoscimento a laurea - spiega Stratta - ha colmato una grandissima lacuna. Questo traguardo segna il passaggio dal Circo all' Arte del circo contemporaneo, come vero e proprio approdo di un percorso multidisciplinare in cui danza, teatro, musica e cinema creano insieme al circo linguaggi contemporanei ed autentici, oggi finalmente ufficialmente riconosciuti per la loro importanza e professionalità".

Gli studi

Oltre 60 gli iscritti al corso di studi triennale, provenienti da Europa, centro e sud America, Israele. Il curriculum include 25 discipline, sia teoriche che pratiche, tra cui Organizzazione ed economia dello spettacolo; Psicologia dello sport e della performance; Sicurezza nei luoghi di lavoro e rigging; Sociologia delle pari opportunità; Storia della danza e del teatro; Principi di anatomia, biomeccanica e dietetica; Teoria e tecnica del costume.