Arrestato dopo minacce vicino a sinagoga, avviate procedure espulsione

Avviata la procedura di espulsione nei confronti dell'uomo che il 16 ottobre è stato arrestato dopo aver urlato nei pressi della sinagoga di Torino minacce contro gli ebrei. Lo ha annunciato Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell'Interno, rispondendo a un'interpellanza alla Camera. Il cittadino tunisino aveva anche minacciato il responsabile del luogo di culto. "Lo straniero, che nella circostanza ha anche brandito un coltello contro gli agenti - ha spiegato Molteni -, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, porto di strumenti atti ad offendere, violazione delle norme in materia di immigrazione e per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale o religiosa".

Molteni: "In Italia al momento non risultano evidenze concrete di rischio terroristico"

"Al momento non risultano evidenze concrete e immediate di rischio terroristico per l'Italia - ha affermato Moltenni rispondendo all'interpellanza -, ma la situazione esige un elevatissimo livello di attenzione in quanto la minaccia terroristica presenta spesso caratteri di fluidità e indeterminatezza". Il sottosegretario ha poi sottolineato che "il dispositivo italiano di prevenzione è ben collaudato e presenta molteplici punti di forza, con uno schermo di sicurezza discreto e non invasivo e al contempo assai efficace per prevenire e contrastare la persistente minaccia dello stragismo jihadista".