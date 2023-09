Frana in Val Formazza, le ricerche si concentrano su due persone

Questa mattina le squadre del soccorso alpino tenteranno, dopo aver avuto l'ok da un geologo, di avvicinarsi al punto preciso della frana, staccatasi ieri nella zona del rifugio Città di Busto, in Alta Val Formazza, in Piemonte

Le ricerche si concentrano su due persone, un uomo e una donna. Potrebbero essere i possibili dispersi travolti dalla frana staccatasi ieri nella zona del rifugio Città di Busto, in Alta Val Formazza, in Piemonte. I soccorritori sarebbero arrivati alla possibile identificazione dei due escursionisti attraverso l'esame delle targhe delle auto rimaste, ieri sera dopo le 21, nel parcheggio di Riale, punto di partenza della maggior parte delle escursioni in questa valle.