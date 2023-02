Torino, 13enne resta appeso alla sbarra del passaggio a livello a Nole

Una brutta disavventura quella accaduta ieri a un ragazzo di 13 anni a Nole, provincia di Torino, quando per cause ancora da accertare, è rimasto appesa circa venti minuti alla sbarra del passaggio a livello della linea ferroviaria Torino-Ceres.

Il salvataggio

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, quando la polizia locale è intervenuta arrampicandosi sul tettuccio di uno scuolabus, posizionato in prossimità del giovane, per aiutarlo a scendere. Nessun problema fisico per il ragazzo, che dopo essere stato visitato dal personale medico non ha presentato ferite. Secondo quanto raccontato dal 13enne, si trovava vicino al passaggio a livello quando la sbarra alzandosi lo ha agganciato trascinandolo verso l'alto.