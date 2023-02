Auto contro un albero, muore 45enne nell'Alessandrino

Cronaca

In bici, a piedi, persino sui pattini: sabato 4 febbraio si sono trovati in tanti - 3000 secondo gli organizzatori - per ricordare le vittime della strada. Per farlo hanno scelto un luogo simbolico, Piazzale Loreto, dove lo scorso mercoledì una ciclista di 38 anni, Veronica D'Incà, è stata travolta e uccisa da un camion