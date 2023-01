Meteo a Torino: le previsioni del 6 gennaio

Cronaca

Fiori sbocciati e montagne senza neve: il caldo inverno europeo. FOTO

L'aria gelida dei primi giorni di dicembre si è ritirata al Vortice Polare e nel Vecchio Continente si registrano temperature record. Gli impianti sciistici soffrono, fiori e frutti sbucano ben prima del solito. Dall'Italia alla Polonia: cosa sta succedendo

Caldo anomalo, fiori sbocciati in anticipo, montagne senza neve. I primi giorni del 2023 non sembrano abbandonare la linea registrata lungo tutto il 2022, almeno in Europa. Così è ad esempio in Italia, dove – secondo le stime del Cnr-Isac – lo scorso anno è stato il più caldo dal 1800 in poi. Le temperature gelide dei primi giorni di dicembre che dalle terre artiche russe erano scese su di noi sono già un ricordo: secondo i meteorologi de iLMeteo.it più che d’inverno ormai si può parlare di autunno

Guardando all’Italia, le previsioni per i prossimi 10-15 giorni non sembrano sconvolgere il quadro. Come spiega il meteorologo Lorenzo Tedici, il freddo artico è infatti ormai tornato alla sua base, il Vortice Polare. Difficile quindi "che aria fredda possa scendere verso le nostre latitudini” per almeno altre due settimane, evidenzia l’esperto. In foto, impianti sciistici senza neve in provincia di Macerata, Marche, 4 gennaio 2022