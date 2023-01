Camion in fiamme nel Biellese, ustionato l'autista

Incendio ad Andorno Micca, in provincia di Biella, dove un camion ha preso fuoco sulla strada di San Giuseppe di Casto. Il conducente del mezzo è rimasto ustionato.

L'incendio

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si è accorto che dal vano motore usciva fumo, ha accostato ed è stato investito da un ritorno di fiamma che gli ha provocato ustioni al viso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha soccorso l'uomo portandolo in ospedale. Non è in pericolo di vita.