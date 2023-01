Torino, arrestato con quasi 800 grammi di cocaina

Gli agenti l'hanno fermato in corso Principe Oddone, mentre era in auto e a bordo hanno trovato 500 grammi di cocaina e 6.705 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Poi è scattata la perquisizione in casa

La polizia ha arrestato venerdì sera a Torino un uomo di 45 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dal momento che aveva quasi 800 grammi di cocaina tra auto e abitazione.

L'arresto

Gli agenti l'hanno fermato in corso Principe Oddone, mentre era in auto e a bordo hanno trovato 500 grammi di cocaina e 6.705 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. A casa dell'uomo hanno trovato altri 2.000 euro in contanti e due panetti di cocaina, per un peso totale di oltre 250 grammi, oltre materiale verosimilmente usato per il confezionamento della sostanza stupefacente.