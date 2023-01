Moncalieri, botti illegali e droga in autorimessa del nonno: arrestato

Il 24enne è finito in manette per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di materiale esplodente e denunciato per ricettazione in relazione al possesso delle otto bombe carta

A Moncalieri, in provincia di Torino, un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia perché nascondeva droga nell'autorimessa del nonno e botti illegali in casa. Gli agenti hanno trovato 140 grammi di marijuana, l'occorrente per il confenzionamento delle dosi e quattromila euro in contanti.

La perquisizione

Invece, in casa la polizia ha ritrovato otto bombe carta artigianali e una quarantina di artifizi pirotecnici. Il 24enne è finito in manette per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di materiale esplodente e denunciato per ricettazione in relazione al possesso delle otto bombe carta.