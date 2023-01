Villadossola, rapina e minaccia un 63enne: denunciato

È avvenuto ieri pomeriggio a bordo di un treno fermo in stazione. Alcuni passeggeri hanno assistito alla scena e hanno dato l'allarme

Un uomo di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di rapina impropria, il giovane, residente nel Cusio, ieri pomeriggio su un treno fermo alla stazione di Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) ha sottratto dalle mani di un 63enne ossolano il telefono, sul quale stava scrivendo un messaggio, per poi minacciarlo con un coltellino multiuso quando la vittima ha tentato di inseguirlo. Alcuni passeggeri del treno, assistendo alla scena, hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno rintracciato e fermato il rapinatore in una via di Villadossola, poco distante dalla stazione: aveva ancora con sé il telefono rubato, che è stato restituito alla vittima, e il coltellino, che è stato sequestrato.